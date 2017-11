Nächste News: Corpse Garden streamen Album Iao 269

Die deutsch Thrash-Legende Accu§er bringt ihr neues Album The Mastery am 26. Januar über Metal Blade Records heraus! Die Single "Mission: Missile" könnt ihre bei Metal Blade anhören.

Tracklist:

01. Mission: Missile

02. The Real World

03. Solace in Sorrow

04. Time for Silence

05. My Skin

06. Catacombs

07. Mourning

08. Ruthless

09. Into the Black

10. The Mastery

Quelle: Metal Blade

