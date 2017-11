Nächste News: Long Distance Calling: Neues Album Boundless

The New Black: Neues Video

Die Würzburger Heavy-Rocker The New Black haben einen brandneuen Clip am Start zu "Dead In The Water" vom aktuellen Album A Monster s Life. Das Video zeigt die Band in Aktion auf und hinter zahlreichen Bühnen, unter anderem den Jubiläumsauftritt beim diesjährigen Summer Breeze Open Air mit viel Besuch auf der Bühne.

Quelle: AFM Records

