Vorherige News: The New Black: Neues Video



Long Distance Calling werden am 02.02.2018 ihr sechstes Album Boundless über InsideOutMusic / SONY veröffentlichen.

Tracklist:

1. Out There

2. Ascending

3. In The Clouds

4. Like A River

5. The Far Side

6. On The Verge

7. Weightless

8. Skydivers

Quelle: Anger Management

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite