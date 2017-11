Nächste News: Night In Gales: Neues Album im Anmarsch

Vorherige News: Neuer Song von Gorgon: Ishassara



Funebre: Children Of The Storm Rerelease 1. Dezember

Am 1. Dezember wird MDD in Kooperation mit Xtreem Music eine Neuauflage des 91er Funebre Albums "Children Of The Scorn" veröffentlichen! Funebre zählen neben Abhorrence zu einer der ersten finnischen Death Metal Bands überhaupt und sorgten seinerzeit für gehöriges Aufsehen in der Szene. 1991 veröffentlichten sie über Spinefarm ihr leider einziges Album "Children Of The Scorn". Die Band - und dieses Album im speziellen, kann man getrost zu den Urvätern und Wegbereitern eines ganzen Genres zählen, welches sich vom damals vorherrschenden Florida Sound deutlich abgrenzte und neue Wege im Death Metal beschritt. Das ReRelease des Debüt Albums enthält zusätzlich noch die Tracks des Demos "Cranial Torment" und das "Demo ‘90" Zusätzlich zum neuen, überarbeiteten Coverartwork, befindet sich das Original gezeichnete Cover im Booklet Inneren dieses Rereleases!

Tracklist:

01. Waiting For Arrival

02. Sinner'S Eve

03. Blood On White

04. Shiver

05. Congenital Defeat

06. Walls That Held Screams

07. Spirits Bewail

08. Slumber End

09. Redeemed From Time

10. Grip Of Insanity

--- Demo ‘90 ---

11. Expunging Mortalities

12. Grip Of Insanity

13. Imminent Salvage

--- Cranial Torment (Demo ‘89) ---

14. Cranial Torment

15. Necropolis Discomposure

16. Brainspoon

17. Carbonized

18. Leprophiliac

Quelle: MDD Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite