Nächste News: Lyric Video von Worsis: Sisyphus

Vorherige News: Funebre: Children Of The Storm Rerelease 1. Dezember



Am 23.02.2018 veröffentlichen Night In Gales ihr neues Album The Last Sunsets, das nicht nur durch den zurückgekehrten Frontmann Christian Müller, sondern auch musikalisch einen Schritt zurück zu den Wurzeln der Band wagt. Das Resultat schafft durch den Spirit der frühen Tage und einen State-Of-The-Art-Sound (Mix und Master von Szene-Ikone Dan Swanö) ein beeindruckendes musikalisches Statement. Schon heute gibt es mit "The Spears Within" den ersten Einblick in das neue Material. Mit seinen zwingenden Gitarrenharmonien und den treibenden Drums ist der Song der perfekte Appetizer!

Tracklist:

01. The Last Sunsets

02. Dark Millenium

03. The Mortal Soul

04. The Passing

05. Architects Of Tyranny

06. The Abyss

07. The Spears Within

08. Circle Of Degeneration

09. Kingdome Of The Lost

10. Cessation

11. In Pain, In Silence

12. Dust And Form

Quelle: Apostasy Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite