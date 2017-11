Nächste News: Shakra: Neues Video Cassandra's Curse

Vorherige News: Video von Secret Rule: Imaginary World



Die Herzen der Symphonic Metal-Fans werden am 12. Januar schneller schlagen: Epische Metal-Hymnen, krachende Rocksongs, große Chöre, kraftvolle klassische Musik, eine erstklassige Produktion, magische Melodien und - nicht zuletzt - die herausragende Stimme von Sängerin Elina.

Die Energie der letzten Shows und Tourneen (u.a. mit Sabaton in Nordamerica) wurde direkt in die nachfolgenden Studioaufnahmen eingebracht. Wie schon bei King Of Kings (2015) arbeitete die Band erneut mit dem London Voices Chor (bekannt von internationalen Blockbuster-Produktionen wie "Lord of The Rings" und "Stars Wars") und dem klassischen Ensemble unter der der Leitung von Victor Smolski zusammen. Zahlreiche Folk-, Percussion- und klassische Musiker waren ebenfalls involviert.

Wieder mal entführen Leaves' Eyes den Hörer in die Welt der Nordischen Mythologie und Wikingersagen. Das Drachenschiff macht sich demnächst wieder auf zu neuen Ufern. Volle Kraft voraus!

Tracklist:

01. Sign Of The Dragonhead

02. Across The Sea

03. Like A Mountain

04. Jomsborg

05. Völva

06. Riders On The Wind

07. Fairer Than The Sun

08. Shadows In The Night

09. Rulers Of Wind And Waves

10. Fires In The North

11. Waves Of Euphoria

Quelle: AFM Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite