Am 15. Dezember 2017 wird das neue Album Dead End der US-Metal Band Scars Of Armageddon auf CD erscheinen. Das Album wird über Pure Steel Promotion veröffentlicht.

Tracklist:

01. Prelude

02. Dead End

03. Lockdown

04. Wasteland

05. Elf Revolution

06. Turns To Gray

07. A Good Day To Die

08. Endless Horizon

09. What Lurks Beneath

10. Scars Of Armageddon

11. Fatal Impact

Total Playing Time: 68:12 Min

Line-Up:

George Lohan - Guitars, Harsh Vocals

David Kraus - Guitars, Vocals

Paul Postelnik - Bass

Jason Krieger - Drums

Quelle: Pure Steel Records

0 Kommentare

