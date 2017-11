Nächste News: Scars Of Armageddon: Dead End Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum

Odium veröffentlichen As The World Turns Black Lyric Video

Seit dem Sommer steht das neue Odium Album As The World Turns Black in den Läden!

Ab sofort hat die Band mit dem gleichnamigen Titeltrack einen weiteren Song in Form eines Lyric Videos im MDD Youtube Channel veröffentlicht. Das komplette Album enthält 9 Songs erstklassigen, melodischen Thrash Metal mit einer Gesamtspielzeit von knapp 45 Minuten.

Quelle: MDD Records

