Vor wenigen Wochen konnten wir sie als neues Signing auf Black Sunset willkommen heißen. Jetzt steht der Release Termin für das kommenden Corrosive Album fest! Lucifer Gave The Faith, so der Name der Platte, wird ab dem 08. Dezember in den Läden stehen. Darüber hinaus laufen die Vorbereitungen für die Record Release Show der Marburger Death Metaller auf Hochtouren. Am 25. November werden euch die Jungs im Marburger Trauma zusammen mit My Cold Embrace standesgemäß die Rübe abschrauben - und natürlich ist das neue Album bereits hier vorab und erstmalig erhältlich. Auf Lucifer Gave The Faith erwarten euch 10 Songs erstklassiger Death Metal sowohl skandinavischer als auch amerikanischer Prägung mit einem Schuss Melodie und derber Brutalität. Stay Tuned!

Quelle: MDD Records

