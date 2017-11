Nächste News: Corrosive: Lucifer Gave The Faith VÖ Datum am 08. Dezember

Am 08. Dezember 2017 wird das Album Speed Metal Mania/To The Grave der US-Metal Band Seax auf Doppel-CD erscheinen.

Tracklist:

CD 1

01. Speed Metal Mania

02. Forged By Metal

03. Leather And Spikes

04. Fall To The Hammer

05. Wastelands

06. Doomsday Society

07. Nuclear Overdose

08. Evil Mistress

09. Possessed By The Axe

10. Speed Forever

CD 2

1. To The Grave

2. Oldskull

3. Forces Of Hell

4. Speed Psycho

5. Crush Your Enemies

6. Lamentations Of Their Women

7. Ready To Strike

8. Maniac

9. Drink, Fuck And Die

Total Playing Time: 71:38 Min

Line-Up:

Hel - Guitars

Carmine Blades - Vocals

Eli Firicano - Guitars

Razzle - Bass

Derek Jay - Drums

Quelle: Pure Steel Records

0 Kommentare

