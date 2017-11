Nächste News: Speed Limit: Live Video zu Dead Eyes & Sweet Morphine veröffentlicht

Crom: Shields Of Gold Veröffentlichung der Single aus dem Album When Northmen Die

Auf Soundcloud wurde die erste Singleauskopplung der deutschen Epic/Viking Metal Band Crom - "Shields Of Gold" - veröffentlicht. Das Album When Northmen Die wird offiziell am 01. Dezember 2017 über Pure Steel Records.

Quelle: Pure Steel Records

0 KommentareLord Obirah

