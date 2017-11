Nächste News: SkeleToon: 8 Bit San Sebastian

Am 08. November 2017 wird das neue Album Salvation der schwedischen Heavy/Power Metal Band Stormhold auf CD über Pure Steel Publishing erscheinen.

Tracklist:

1. Heart Of A Hero

2. Black Death

3. The Stranger

4. Exile

5. Path Of No Return

6. God'S Crusade

7. Edge Of The World

8. We March

9. We'Ll Never Fall

Total Playing Time: 45:36 Min

Line-Up:

Filip Petersson - Lead Vocals

Jan Ekberg - Bass, Backing Vocals

Robin Hermansson - Drums

Jonas Nilsson - Guitars, Backing Vocals

Jakob Morhed - Guitars, Backing Vocals

Quelle: Pure Steel Records

0 KommentareLord Obirah

