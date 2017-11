Nächste News: Stormhold: Salvation Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum

Speed Limit: Lyrik Video zu 2. Single Step Out Of The Line veröffentlicht

Speed Limit haben ein neues Lyric Video zum Song "Step Out Of The Line" aus dem neuen Album Anywhere We Dare veröffentlicht.

Die österreichischen Melodic Metaller eröffnen im Clip neben dem bedeutungsschweren Text auch einen sehr intimen Blick in ihr Probestudio, Videomaterial von Foto-Shootings, Live Sequenzen sowie jede Menge Schenkelklopfer.

Quelle: Pure Steel Records

