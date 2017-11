Nächste News: Stormhold: Salvation Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum

Edgeflame stellen das Video zum Song zu "Wrathbringer" online. Der Track stammt vom kommenden Album Beyond The Pale Carcass.

Tracklist:

1. Grotesque Legion

2. Wrathbringer

3. Awaken For Reign

4. Deceived By Gods

5. Beyond The Pale Carcass

6. Feared Butcher

7. ... Against All

8. Prey In The Asylum

Quelle: Edgeflame

