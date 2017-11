Nächste News: Single von Metalite: Purpose Of Life

Die Brutal Deather Limbsplitter werden am 14.11.2017 ihr neues Album Chloroform Cocktail über Unmatched Brutality Records veröffentlichen.

Tracklist:

1. Bound for Defilement

2. I Ate Her Spine

3. Chloroform Cocktail

4. Slaughtered Slut (Gutted Fuck)

5. Jackhammer Sodomy

6. Caustic Cumshower

7. Drenched in Menstruation

8. My Skin Crawls

Quelle: Transcending Obscurity Records

