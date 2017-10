Vorherige News: Video von Serenade: Hold Me Back



Am 01.12.2017 erscheint das neue Album Back On The Lash von Warrior Soul. Die Platte wird via Livewire/Cargo Records Uk veröffentlicht.

Tracklist:

1. American Idol

2. I Get Fucked Up

3. Back On The Lash

4. Further Decay

5. Thrill Seeker

6. Goin' Broke Gettin' High

7. Black Out

8. I've Got The Rock

9. That's How We Roll

Quelle: Rock'n'Growl Promotion

