Elvenking: Mit neuer Single The Horned Ghost And The Sorcerer am Start

Der 10. November (bekanntermaßen Veröffentlichungsdatum des neuen Elvenking Studioalbums Secrets Of The Magick Grimoire) kann für alle Folk/Power Metal-Fans gar nicht früh genug kommen. Die Wartezeit wird exzellent mit der neuen Single "The Horned Ghost And The Sorcerer" überbrückt.

Quelle: AFM Records

0 KommentareLord Obirah

