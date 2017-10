Nächste News: Single von Axemaster: 10,000 Pound Hammer

Vorherige News: Shakra: Neuer Song erhältlich



Starblind: Never Seen Again Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum

Am 24. November 2017 wird das neue Album Never Seen Again der schwedischen Heavy Metal Band Starblind auf CD erscheinen.

Tracklist:

01. The Everlasting Dream Of Flight

02. The Shadow Out Of Time

03. Pride And Glory

04. Eternally Bound

05. Tears Of A Soldier

06. Never Seen Again

07. Avarice (The Fourth Circle)

08. Demon Rider

09. Insanity And Genius

10. The Last Stand

Total Playing Time: 51:50 Min

Line-Up:

Marcus Sannefjord Olkerud - Vocals

Björn Rosenblad - Lead Guitars

Daniel Tillberg - Bass

Zakarias Wikner - Drums

Johan Jonasson - Lead Guitars

Quelle: Pure Steel Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite