Communic präsentieren Where Echoes Gather in Bild und Ton

Nachdem die Norweger Communic kürzlich den ersten Teil ihres "Where Echoes Gather" Titelstücks präsentierten, so folgt nun "Where Echoes Gather Part 2 - The Underground Swine", das genau da weitermacht, wo Teil 1 wendete.

"Where Echoes Gather Part 1 - Beneath The Giant"



"Where Echoes Gather Part 2 - The Underground Swine".



Das Where Echoes Gather Album erscheint am 27. Oktober.

Quelle: AFM Records

0 Kommentare

