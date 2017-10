Nächste News: Neuer Song von Devangelic: Of Maggots And Disease

Ram veröffentlichen Videoclip zu On Wings Of No Return

Die schwedische Schwermetall-Speerspitze Ram bringt ihr packendes neues Album Rod'am 3. November via Metal Blade Records heraus! Um die Vorfreude auf das Album weiter zu steigern, haben RAM jetzt einen full-production-Videoclip zur zweiten Single "On Wings Of No Return" veröffentlicht!

Quelle: Metal Blade

0 KommentareLord Obirah

