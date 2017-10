Nächste News: Video von Talvienkeli: Scream-Her

Die kanadischen Symphonic Metaller Osyron werden am 07.11.2017 ihr neues Album Kingsbane auf den Markt bringen.

Vorab kann man sich zum Track "To War" schon mal ein Lyric Video ansehen.

Tracklist:

1. From Ashes

2. To War

3. Razor's Wind

4. Viper Queen

5. Griefmaker

6. Kingsbane

7. Empire Of Dust

8. Kingmaker



Quelle: Metal Revelation

