Nächste News: Bloodstrike streamen Hell's Wasteland

Vorherige News: Nero Doctrine: Neues Lyric-Video zu Die Lichter sind kalt



Gothminister veröffentlichen das neue Video "Ich Will Alles" vom kommenden Album The Other Side, welches am 13. Oktober 2017 erscheinen wird.

Quelle: AFM Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite