Nächste News: Video von Torchia: Fury

Vorherige News: Touchdown: Don't Let Time Stand Still Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum



Speed Limit: Step Out Of The Line Veröffentlichung der Single aus dem Album Anywhere We Dare

Auf Soundcloud wurde die zweite Singleauskopplung der österreichischen Hard Rock Band Speed Limit - "Step Out Of The Line" - veröffentlicht. Das Album Anywhere We Dare wird offiziell am 06. Oktober 2017 über Pure Rock Records erscheinen.

Quelle: Pure Steel Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite