Act Of Defiance launchen neue Single The Talisman

Act Of Defiance um die Metal-Veteranen Chris Broderick (g), Henry Derek (v), Shawn Drover (d) und Matt Bachand (b) kehren am 29. September mit ihrem neuen Album Old Scars, New Wounds zurück, das wieder bei Metal Blade Records erscheinen wird. Bereits jetzt hat die Band den dritten Song des neuen Albums veröffentlicht, das kraftvolle Epic "The Talisman".

