Black Label Society werden am 19.01.2018 ihr neues Album Grimmest Hits über Spinefarm Records veröffentlichen. Bereits jetzt kann man sich das Video zu "Room Of Nightmares" anhören.

Tracklist:

01. Trampled Down Below

02. Seasons Of Falter

03. The Betrayal

04. All That Once Shined

05. The Only Words

06. Room Of Nightmares

07. A Love Unreal

08. Disbelief

09. The Day That Heaven Had Gone Away

10. Illusions Of Peace

11. Bury Your Sorrow

12. Nothing Left To Say

Quelle: Odyssey Music

