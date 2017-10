Nächste News: Video von Anima: Here Come

Midriff werden am 20.10.2017 ihr neues Album Decisions via Record Jet auf den Markt bringen.

Tracklist:

01. Burn The Bridges

02. Stars Fall

03. Walls Down

04. Another Heart

05. Angels Cry

06. I'm Not Done

07. Palace Of Tears

08. I'm Scared

09. Drowning My Heart

10. Mountain

11. 63

Quelle: Gordeon Music

