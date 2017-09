Nächste News: Dark Waters End streamen Immortal Consciousness

Am 6. Oktober 2017 veröffentlichen die deutschen Extreme Metaller von Ctulu ihre 4-Track EP mit dem Namen Cultus in Tenebris über das US Label Static Tension Recordings!

Ab sofort gibt es mit "Inanna" eine Kostprobe des neuen Silberlings als Video auf Youtube!

Die Songs von Cultus in Tenebris wurden zur selben Zeit wie der aktuelle Longplayer aufgenommen. Es handelt sich um eine Konzept-EP, die versucht, den Geist des Necronomicons einzufangen. Die vier enthaltenen Titel sind die Quintessenz wilder Exotik, eine Hommage an die alten Götter. Anbei findet ihr zudem die Tracklist der neuen Scheibe!

Tracklist:

1. Bis du mein lebendiger Altar bist

2. Ctulu Fhtagn

3. Inanna (Anima Veneris)

4. Mare Belli

Quelle: MDD Records

