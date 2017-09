Nächste News: Trallery veröffentlichen neues Musikvideo zu Abominate

Violent Divine werden am 10.11.2017 ihr neues Album Louder Than Love auf den Markt bringen.

Tracklist:

01. Crawl

02. I Believe

03. Right You Are

04. In Your Bedroom

05. Louder Than Love

06. Dirty Little Secrets

07. Poison That I Am

08. Faith

09. Frantic

10. Apocalyptic And Insane

11. Overstayed My Welcome

12. Ashes To Ashes

13. Unbeliever

Quelle: Metal Revelation

0 Kommentare

