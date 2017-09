Nächste News: Alltheniko: Emblema Veröffentlichung der Single aus dem Album Italian History VI

Am 24. November 2017 wird das neue Album Crawling Chaos der US Band Axemaster auf CD erscheinen.

Tracklist:

01. 10,000 Pound Hammer

02. Crawling Chaos

03. Axes Of Evil

04. Flowers For The Dead

05. Mystify The Dream Hypnotic

06. Aldar Rof

07. Shallow Grave

08. Death Before Dishonor

09. Bravado

10. Knight Of Pain

Total Playing Time: 43:49 Min

Line-Up:

Geoff Mcgraw - Vocals, Rhythm Guitars

Joe Sims - Lead Guitars

Jim Curtis - Bass

Denny Archer - Drums

Damin Bennett - Lead Guitars

Quelle: Pure Steel Records

