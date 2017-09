Vorherige News: Alltheniko: Emblema Veröffentlichung der Single aus dem Album Italian History VI



Am 3. November 2017 veröffentlichen Cannibal Corpse ihr 14. Studioalbum Red Before Black via Metal Blade Records. Einen ersten Vorgeschmack von Red Before Black, gibt uns die Band mit dem Video zur Single "Code Of The Slashers".

Tracklist:

01. Only One Will Die

02. Red Before Black

03. Code Of The Slashers

04. Shedding My Human Skin

05. Remaimed

06. Firestorm Vengeance

07. Heads Shoveled Off

08. Corpus Delicti

09. Scavenger Consuming Death

10. In The Midst Of Ruin

11. Destroyed Without A Trace

12. Hideous Ichor

Quelle: Metal Blade

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite