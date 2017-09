Vorherige News: Devilish Impressions streamen Album The I



Artillery veröffentlichen brandneues Video zu When The Magic Is Gone

Die dänischen Power Thrash Metaller von Artillery haben ein brandneues Video zu "When The Magic Is Gone" veröffentlicht. Der Song stammt vom letzten Album der Band, Penalty By Perception.

Quelle: Metal Blade

