Wir schreiben das Jahr 2017 und seit dem Release des Evertale Debütalbums (2015 via NoiseArt Records) ist etwas Zeit ins Land gezogen. Das Konzeptwerk Of Dragons And Elves ließ seinerzeit Power-Metal-Fans und Rollenspiel-Abenteurer gleichermaßen jubeln.

Nun ist es endlich soweit: Die Offenburger werden ihr neues Werk The Great Brotherwar am 27. Oktober 2017 via NoiseArt Records veröffentlichen.

Bereits jetzt präsentiert die Band das Lyric-Video zur ersten digitalen Single "Empire Rising".

Tracklist:

01. Battle For Mankind (Intro)

02. Empire Rising

03. The Swarm

04. The Joining (Instrumental)

05. For The King And The Crown

06. Oceans Of Sand (Instrumental)

07. The Journey To Iskendria

08. Chapter 666 (We Are The Hammer)

09. March Of The Nord (Instrumental)

10. And The Dragons Return

11. All Hail The Crimson King

12. The Great Brotherwar

13. Take To The Sky (Van Canto Cover)

Quelle: Noiseart Records

