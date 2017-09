Nächste News: Speed Limit: Anywhere We Dare Veröffentlichung der Single aus dem Album Anywhere We Dare

Die Death Metaller Embryo werden am 27. Oktober 2017 ihr neues Album A Step Beyond Divinity via Art Gates Records auf den Markt bringen.

Tracklist:

01. The Same Difference

02. Overwhelming Your Disgust

03. Vanguard For The Blind

04. Painting Death

05. Looking For The Divine

06. Solitaria 1519

07. Leonardo

08. The Greatest Plan

09. Bastard Of The Brood

10. Mouth Of Shame

11. Witness Of Your Life

12. The Horror Carved

Quelle: ArtGates Records

0 KommentareLord Obirah

