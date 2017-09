Vorherige News: Gwar äußern sich zur 'Lage der Nation' und lassen ihre neue Bombe El Presidente platzen



Die griechischen Thrasher von Exarsis, deren neues Album New War Order ab dem 20. Oktober in den Läden stehen wird, haben mit "General Guardiance" einen Videoclip von ihrem 4. Longplayer veröffentlicht. Der Clip wurde von Athina Tousia (vimeo.com/athinatousia) produziert und gibt einen perfekten Ausblick auf das, was den geneigten Hörer auf New War Order erwartet: feinsten klassischen Thrashmetal!

New War Order wurde in den D-Studios in Athen aufgenommen und von Mike Karpathiou gemixt und gemastert. Das Album enthält 10 Songs bei einer Spielzeit von knapp 40 Minuten.

Quelle: MDD Records

