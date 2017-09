Nächste News: Mason veröffentlichen neues Musikvideo zu Cross This Path

Ensiferum veröffentlichen neue Single King Of Storms

Die neue Single "King Of Storms" bietet euch einen weiteren Einblick in das Ensiferum Album Two Paths.

Quelle: Metal Blade

