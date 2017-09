Nächste News: Mason veröffentlichen neues Musikvideo zu Cross This Path

Vorherige News: Lyric Video von Unreal Terror: Time Bomb



Italiens Thrasher Razgate werden am 12.09.2017 ihr neues Album Feral Evolution über Sliptrick Records veröffentlichen. Schaut euch hierzu auch das Lyric Video zu "Pulling Out" an.

Tracklist:

01. Psychopatic Control

02. Night Painted Red

03. Pulling Out

04. Hear My Sentence

05. The Decline

06. Worms

07. My Revenge

08. Century Of Cain

Quelle: Sliptrick Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite