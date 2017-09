Nächste News: Mean Streak veröffentlichen neues Musikvideo zu Retaliation Call

Sorrows Path: Offizielles Video Fantasies Will Never Die veröffentlicht

Sorrows Path haben ein neues Video zu "Fantasies Will Never Die" veröffentlicht. Der Song ist auf dem Album Touching Infinity enthalten, welches am 22. September 2017 über Iron Shield Records veröffentlicht wird.

Quelle: Pure Steel Records

