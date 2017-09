Nächste News: Bleeding: Elementum Cover, Tracklist, Veröffentlichungsdatum

Crypts Of Despair aus Litauen haben einen Deal bei Testimony Records unterzeichnet. Das Debüt der Death Metaller, The Stench Of The Earth, wird am 24. November 2017 auf CD und LP (limitiert auf 300 Stk) veröffentlicht. Eine erste Hörprobe mit dem Titel "Dead Light".



Tracklist:

01. The Stench Of The Earth

02. Path To Vengeance

03. Pits Of Endless Torment

04. 77

05. Fleshless Eternity

06. Enslaved In Blasphemy

07. Possessed By Astral Parasites

08. Ravage The Earth

09. Monuments Of Fear

10. Dead Light

Quelle: Sure Shot Worx

0 Kommentare

