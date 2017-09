Nächste News: Alltheniko: Offizielles Video Waste Of Time veröffentlicht

Am 27. Oktober 2017 wird das neue Album Elementum der deutschen Prog Metal Band Bleeding auf CD erscheinen.

Tracklist:

1. When They Come

2. Heir To Apostasy

3. Immortal Projection

4. Paranoia

5. Macbeth

6. Sense And Science

7. Ember

8. Elementum

9. Shipwrecked

Total Playing: 52:10 Min

Line-Up:

Haye Graf - Vocals

Jörg Von Der Fecht - Guitars

Heiko Spaarmann - Bass

Andreas Tegeler - Drums

Marc Nickel - Guitars

Quelle: Pure Steel Records

