Night Viper werden am 20.10.2017 ihr neues Album Exterminator über Listenable Records veröffentlichen.

Tracklist:

01. No Escape 03:51

02. Summon The Dead 02:57

03. Never Win 04:10

04. Exterminator 03:46

05. On The Run 05:52

06. Ashes 04:45

07. Going Down 01:41

08. Lady Bad Luck 04:11

09. Revenge 03:47

10. All That Remains 06:55

Quelle: cmm-consulting

0 Kommentare

