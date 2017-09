Nächste News: Oz: Transition State erscheint am 20. Oktober 2017

Am 29. September 2017 werden die Emil Bulls ihren neuen Longplayer Kill Your Demons veröffentlichen. Als erste Single gibt es nun "The Ninth Wave" auf die Ohren, illustriert von einem Lyric Video.

Quelle: AFM Records

0 KommentareLord Obirah

