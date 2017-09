Nächste News: Orden Ogan: Vampire In Ghost Town Lyric Video

Vorherige News: Emil Bulls: Neues Lyric Video



Die finnische Heavy Metal-Kultband Oz meldet sich endlich wieder mit neuem Material zurück! Nachdem die Truppe um Bandleader Mark Ruffneck 2011 mit dem Compilation-Album "Burning Leather" nach langer Pause zurückkehrte, zahlreiche Festivals und sogar eine Tournee durch Nordamerika spielte, ging es wieder etwas ruhiger im Hause Oz zu. Jetzt aber endlich der Nachschlag in Form des ersten komplett aus brandneuen Oz-Songs bestehenden Studioalbums seit 1991 (!): Transition State (Veröffenlichung am 20. Oktober 2017) und seine 13 urwüchsigen Heavy Metal-Hymnen begeistern auf ganzer Linie und auch wenn Mark Ruffneck als letztes Originalmitglied an Bord ist, so hält er als Kapitän das Schiff auf Kurs und sorgt dafür, dass Oz auch 2017 klingen, wie sie klingen müssen: Kraftvoll, kompromisslos und getrieben wie eh und je.

Oz Line-Up:

Mark Ruffneck - Drums & Percussion

Vince Kojvula - Vocals

Johnny Gross - Guitar

Juzzy Kangas - Guitar

Peppy Peltola - Bass

Tracklist:

01. Bone Crusher

02. Restless

03. Heart Of A Beast

04. Drag You To Hell

05. Whore Of Babylon (Bonus Track)

06. The Witch

07. In A Shadow Of A Shotgun

08. Never Close Your Eyes

09. The Mountain

10. Demonized

11. We'll Never Die

12. Sister Red (Bonus Track)

13. Midnight Screams (Bonus Track)

Quelle: AFM Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite