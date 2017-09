Vorherige News: Video von Kings Will Fall: Toxic War



Am 25.10.2017 erscheint das Debutalbum Awakening From Abyss der japanischen All Girl Heavy Metal Truppe Lovebites. Die Platte wird via Sliptrick Records veröffentlicht.

Quelle: Sliptrick Records

