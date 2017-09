Nächste News: Albumstream von Helpless

In den 20 Jahren ihres Bestehens haben Danko Jones 11 Alben veröffentlicht und in 37 Ländern (auf 6 Kontinenten) gespielt.

Das aktuelle Album Wild Cat erschien im März 2017 und konnte, angeführt durch die Single "My Little RNR", weltweit massives Airplay verbuchen. Zahlreiche hohe Charteinstiege waren die Folge.

Dankos Gastauftritt beim Volbeat-Kracher "Black Rose" war 2017 ebenfalls in aller Munde. Nun ist es an der Zeit für die zweite "Wild Cat"-Singleauskopplung: Am 15. September schicken Danko Jones "You Are My Woman" ins Rennen - eine extrem eingängige und Thin Lizzy-inspirierte Rockhymne im klassischen Danko-Gewand.

Frontmann Danko hat zudem große Pläne: Im Frühjahr erscheint sein neues Buch "I've Got Something To Say" (Feral House), i dem der Bandleader seine Lieblingsartikel aus den letzten 10 Jahren vorstellt.

Nach 157 Episodes des beliebten Danko Jones Podcast geht Danko jetzt ein neues Projekt an:

Im "The Reagal Beagle" Podcast, gewidmet der (Zitat Danko) "best television show in history - Three's Company", geht er jede Woche mit einigen Gästen eine Episode in chronologischer Reihenfolge durch.

Quelle: AFM Records

