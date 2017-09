Nächste News: Danko Jones: Neue Single, neues Buch, neuer Podcast

Vorherige News: Neverland Video von Gods Of Silence



Die Death Metaller Bloodstrike aus Denver werden am 13.10.2017 ihr neues Album Execution Of Violence über Redefining Darkness Records veröffentlichen. Einen Vorgeschmack in Form des Track "Creeper" gibt es auf bandcamp.com.

Tracklist:

01. Procreating For Death

02. Creeper

03. Emptiness Of Life

04. Ministry Of Hate

05. Corpses For Dissection

06. Execution Of Violence

07. Detest Mortality

08. Whoremonger

09. Iron Rations

10. Hell's Wasteland

Execution of Violence by Bloodstrike

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite