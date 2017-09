Nächste News: Neverland Video von Gods Of Silence

Vorherige News: Midriff: das Powertrio präsentiert sein neues Video



Die Black Metaller Thyrgrim geben Details zum kommenden, mittlerweile sechsten Studioalbum bekannt. Vermächtnis wird am 29. September 2017 via Trollzorn erscheinen.

Hass, Leere, Trauer, Wut. Thyrgrims Musik wird aus den einfachsten und dennoch ureigensten Gefühlen geboren und spiegelt in jedem einzelnen Lied die Abgründe der menschlichen Existenz wieder. Rau und direkt, ohne Kompromisse. Thyrgrim präsentieren einen weit gefächerten Stil und decken so ziemlich alle musikalischen Richtungen des Black Metal ab. Hört euch vorab zudem "Die Heilung dieser Welt" an.

Tracklist:

01. Die Heilung Dieser Welt

02. Frühlingsdämmerung

03. Die Ewige Suche

04. Das Dunkel Meiner Seele

05. Ich Sehe Euch Brennen

06. Sklaven Eines Toten Gottes

07. Pfade Der Vergänglichkeit

08. Gefangen Im Wandel

09. Sterbend 3

10. Das Ende Einer Reise

11. Offenbarung

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite