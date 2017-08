Nächste News: Necrotted: Erste Single von Worldwide Warfare online

Die deutsche Black Death Metal Horde The Spirit wird am 13.10.2017 ihr Debütalbum Sounds From The Vortex via Eternal Echoes auf den Markt bringen. Den ersten Song "The Clouds Of Damnation" gibt's auf Youtube.

Tracklist:

1. Sounds From The Vortex

2. Cosmic Fear

3. The Clouds Of Damnation

4. Cross The Bridge To Eternity

5. Illuminate The Night Sky

6. The Great Mortality

7. Fields Of The Unknown

Quelle: Sure Shot Worx

