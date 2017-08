Nächste News: Fragarak streamen In Rumination Ii - Reflections

Ein absolutes Highlight ist die neue Formation aus ehem. Mitgliedern von In Flames, Amaranthe und Rhapsody: Cyhra (Jesper Strömblad, Jake E., Peter Iwers und Alex Landenburg). Die Künstler bringen nicht nur jahrelange Erfahrung sondern auch Magie in Form von kraftvollen Riffs und einer einmaligen Stimme mit. Letters To Myself heißt ihr Debütalbum welches am 20. Oktober 2017 über Spinefarm Finland erscheint. Ob sie sich stilistisch an ihren früheren Bands orientieren? Seid gespannt...

Tracklist:

01. Karma

02. Heartrage

03. Here To Save You

04. Muted Life

05. Closure

06. Letter To Myself

07. Dark Clarity

08. Holding Your Breath

09. Rescue Ride

10. Black Wings

11. Inside A Lullaby

12. Dead To Me

Quelle: Odyssey Music

0 Kommentare

