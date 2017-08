Nächste News: Albumstream von Mordatorium

As Hope Welcomes Death Video von Gone In April

Die Melodic Symphonic Death Metaller Gone In April stellen das Video zum Song zu "As Hope Welcomes Death" online. Der Track stammt vom Album Threads Of Existence.

Quelle: Gone In April

