Nächste News: Albumdetails von Blut Aus Nord

Vorherige News: Albumstream von Mordatorium



Serious Black: The Witch Of Caldwell Town Lyric Video

Wer nach den beiden amtlichen Vorabsingles "Burn! Witches Burn" und "Serious Black Magic" noch Entscheidungshilfe zum Kauf des neuen Serious Black Albums "Magic" (ab sofort erhältlich) benötigt, dem geben die Melodic Metaller um Goldkehlchen Urban breed mit dem brandneuen Lyric Video zu "The Witch Of Caldwell Town" einen weiteren Grund.

Quelle: AFM Records

0 KommentareLord Obirah

Zur Hauptseite